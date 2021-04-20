Расследование спецоперации украинских спецслужб по задержанию ЧВК Вагнера будет опубликовано в первой половине мая.

Соответствующее заявление сделал медиаэксперт Христо Грозев, главный расследователь проекта Bellingcat, передает «Эхо Москвы».

Он пояснил, что вначале появится текстовый материал по операции, благодаря которой удалось выманить «вагнеровцев», а уже потом – сам документальный фильм.

Расследование будет больше касаться самой спецоперации, ее подготовки и воплощению в жизнь, а также анализа, что стало бы, если бы она закончилась по плану, а не из-за роли руководства Украины.

«Я знаю, что половина Украины ожидает именно этого от нас, но цель нашего фильма иная. Конечно, задают вопросы, почему операция была остановлена в конце, однако наша цель – не поиск мнимых или реальных предателей. Это будет потом, скорее всего, не для нас», – сказал Грозев.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон назвал выход фильма Bellingcat о «вагнеровцев» событием, которое «взорвет» украинское общество.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=959&v=s270BU-52y0&feature=emb_title&ab_channel=%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B

Как мы уже рассказывали ранее, в декабре 2020 года Bellingcat анонсировало расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской «ЧВК Вагнера», которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

Тем временем, в Мариуполе приговорили к 6 годам тюрьмы наемника частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», который по заданию российских спецслужб готовил взрыв в Мариуполе.