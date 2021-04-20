В Евросоюзе выявили возможную связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных вакциной Johnson & Johnson.

Об этом заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое провело оценку рисков возникновения тромбозов у привитых этой вакциной, передает пресс-служба ведомства.

В ЕМА подчеркнули, что преимущества вакцины Johnson & Johnson в борьбе с COVID-19 и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.

«ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте», — указано в сообщении.

Как сообщается, комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у вакцинированных в США, где прививки сделали уже более 7 млн человек.

Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них — женщины.

Отметим, что в ЕС вакцинация препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.

Как мы уже рассказывали ранее, Чехия отказалась от поставок российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

А новая поставка вакцины от коронавируса (AstraZeneca) в Украину в рамках глобального механизма COVAX ожидается 22 апреля.