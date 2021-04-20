В Израиле закрыли последние два больничных отделения для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Они работали в медцентрах в Хадере и Тверии.

Подробности передает Ynet News.

Как сообщается, отделения в больницах закрыли в связи с тем, что перестали поступать новые пациенты — уровень заражения COVID-19 в стране снизился до 0,3%.

Выздоравливающих от коронавируса уже перевели в обычные палаты. А медицинские бригады, которые обслуживали пациентов с COVID-19, перевели в отделения больниц, где они работали до пандемии.

В случае новой вспышки коронавируса специализированные отделения для лечения коронавирусной инфекции в Израиле могут быть снова открыты.

Отметим, 19 апреля в Израиле зафиксировали 93 новых случая коронавируса при 24 тысячах сделанных тестов.

Как мы уже рассказывали ранее, новая поставка вакцины от COVID-19 (AstraZeneca) в рамках глобального механизма COVAX ожидается 22 апреля.

Также напоминаем, летом 2021 года в условиях карантина лишь немногие страны будут открыты для украинцев. К сожалению, мир не может победить пандемию COVID-19.