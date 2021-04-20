Самая тяжелая ситуация с COVID-19 сейчас наблюдается в Киеве, где в больницах уже заняты почти 75% коек с кислородом.

Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сложной остается ситуация в Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях:

«На сегодня у нас 12 регионов пребывает на красном уровне эпидемиологической опасности. Самая тяжелая ситуация в Киеве, Киевской области, в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях».

Он также добавил, что в Киеве заняты почти 75% коек с кислородом (норма составляет на больше 65%), в Киевской области — 70%, в Одесской — 73%, в Сумской — 69,5%.

Напомним, Пасху в этом году украинцы будут праздновать 2 мая. Традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Другими словам, снова будут столпотворения, которые в дальнейшем могут спровоцировать новую вспышку COVID-19. Зная это, некоторые чиновники заранее предупредили об ужесточении карантинных ограничений.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздничных выходных.