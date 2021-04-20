Кабинет министров принял постановление об ужесточении требований к претендентам на субсидии. Отныне чиновники будут учитывать депозиты, алименты, наличие ценных бумаг и даже «виртуальные активы» (криптовалюту). Перерасчет субсидий начнется с 1 мая.

Как сообщил в эфире телеканала «Интер» заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, чиновники будут учитывать наличие двух и больше квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.

По словам Музыченко, новшества позволят исключить тех получателей помощи, которые сами могут оплачивать коммуналку.

Новые правила начисления субсидий:

будут учитывать доход от депозитов;

будут изучать, кто ездил за границу, покупал валюту или банковские металлы;

отмену произведут комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий.

«Если была покупка на 50 тыс. грн и больше, то в таком случае субсидия назначаться не будет. Есть ограничения на владельцев двух квартир, двух машин», – пояснил Музыченко.

Напомним, эксперты считают, что в Минфине рассчитывают на сокращение количества получателей субсидий на 20%. Сократить расходы на субсидии на 20% нужно не просто, чтобы сэкономить. Таким образом Минфин готовит цифру для бюджета-2022. То есть, в бюджет на следующий год планируется заложить финансирование субсидий на 20% ниже, чем в этом. А в качестве аргумента подадут фактические расходы в 2021 году, дескать, этой суммы как раз хватает.

Украинцам объяснили, как можно сэкономить в отопительный период, а именно в каком случае выгоднее пользоваться субсидией, а в каком — выбрать льготу.