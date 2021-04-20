Украинское продолжает заниматься решением тарифного вопроса. Как известно, тарифы на электроэнергию и газ были одним из главных камней преткновения для получения нового транша от МВФ.

Как заявил глава Минфина Сергей Марченко, вопрос по тарифам на газ решен, а по тарифу на электроэнергию украинская сторона рассматривает несколько альтернативных вариантов: как закрыть долги, не повышая этот тариф для населения.

По словам министра, для МВФ главное, чтобы расчеты с поставщиками электричества не легли на плечи бюджета. Поэтому украинское правительство рассматривает разные варианты решения этой проблемы.

Один из них – повышение экологического налога.

«Главное, как закрыть долги и не накапливать их. То есть, нужно выработать механизм, которым можно было сбалансировать рынок, определить компенсаторы государства. Идеи есть разные. К примеру, – увеличить экологический налог, по акцизам есть предложения», — пояснил Сергей Марченко.

Как мы уже рассказывали ранее, предложение о снижении тарифов на первые 100 кВт*час электроэнергии с 1,69 до 90 копеек не принято.

Также напоминаем, тарифы на газ в Украине с 1 мая будут годовыми. Из-за ситуации на европейских рынках, стоимость одного кубометра может подскочить с около 7 до 12 гривен.