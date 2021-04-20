Погода в Украине резко испортится в среду, 21 апреля. Но, несмотря на дожди и грозы, температура воздуха вырастет.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Так, с 21 апреля большинстве областей ожидаются сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +3+8.

Не прогнозируется осадков в Одесской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Погода в четверг, 22 апреля, ожидается с дождями и грозами в регионах.

Во всех областях, кроме Одесской. Температура воздуха днем в Украине составит +15+18, а ночью +3+5.Грозовые дожди в Украине будут 21-22 апреля.

В пятницу и субботу также прогнозируются дожди, но уже без гроз.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине далеко не весенняя и в ближайшие дни потепления не прогнозируют — будут дожди и придет новое похолодание.

А также, синоптики говорят, что в апреле и мае погода не будет радовать жарой, дни будут довольно прохладными, ожидаются периоды дождей.