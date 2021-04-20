В Винницкой области от осложнений, которые были вызваны COVID-19, умерла девочка 3,8 лет.

Об этом «Суспільне» сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Татьяна Бондаренко.

По ее словам, ребенок попал в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики несколько дней боролись за жизнь маленькой пациентки, но, к сожалению, она умерла. Известно, что у нее был детский церебральный паралич.

Напомним, накануне стало известно, что в детской областной больнице Одессы скончалась 11-летняя жительница Черноморска. В сети заявили, что ребенок умер от COVID-19, но в облздраве озвучили другую причину — лишний вес и почечная недостаточность.

В Украине уже подтверждено более 1200 случаев повторного заражения COVID-19 на сегодняшний день.