На шестой седмицыВеликого поста начинается Вербный неделю, которая заканчивается православным праздником — Вербное воскресенье. Этот праздник не имеет фиксированной даты — оно зависит от Пасхи (проходит ровно за неделю до празднования Воскресения Христова).

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Пасха в 2021 году наступит 2 мая, а Вербное воскресенье — 25 апреля.

Как известно, на следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до самой Пасхи 2021.

В Вербного воскресенья есть и другое название — Вход Господень в Иерусалим. По описанной в Евангелие событием, именно в этот день Иисус въехал на осле в святой город Иерусалим. Местные жители встречали его как спасителя пальмовыми ветвями. Праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход Сына Человеческого в Рай.Церковный календарь 2020: религиозные праздники отмечают в мартеВербное воскресенье — традиции

У нас ива стала символической пальмовой ветвью. Во время богослужений в Вербное воскресенье в храмах освящали букеты ивы. Затем иву несут домой, ею украшают иконы и хранят весь год. Считается, что верба охраняет от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других бед.

Некоторые купают в отварах ивы детей, чтобы уберечь от болезней. Также ивой окропляют жилище и скот от всяких бед.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Главный ритуал Вербного воскресенья — удары вербовымы ветвями. Считалось, что если символически выпороть священной ивой с пожеланиями здоровья и сил, то пойдет любая болезнь.

В Вербное воскресенье можно есть рыбу и пить вино.