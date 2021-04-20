25 апреля христиане восточного обряда отмечают большое и светлый праздник — Вербное воскресенье , с которой приветствуют своих близких.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и коротких поздравлений, которые легко отправить смс-сообщением.Вербное воскресенье: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

Верба красна расцветает,

О Пасхе сообщает

И Спаситель под ноги

Стеле веточки пространные.

***

Бей, лоза, не обижай,

Всего хорошего желай,

Уже через неделю с нетерпением,

Пасхальных праздников жди!

***

Коснусь пушистым котиком сереньким,

Коснусь тебя легонько ивой,

Готовься встречать светлую Пасху,

Пасха идет к нам с тобой!

***

Воскресенье вербное к нам в гости пришла,

В то время, когда в зеленые одежды одиваються леса,

Расцвела ива, чтобы мы Иисуса встречали,

С пожеланиями любви и красоты!

И милость Божия нас коснется непременно,

Благословит Господь нам мать Украине,

Чтобы мы в радости и счастье долго жили,

Нам Матерь Божия даст всем здоровья и силы!

***

Господь нас всех благословит сегодня,

Крепким здоровьем, морем благ земных,

И веточки вербы как полотенца цветастые,

Христовы тихо стелются к ногам!

***

Расцвела во всей красе ивовая лоза,

Чтобы простелить тропу под ноги Христа,

За воскресенье чтобы встретить праздник Пасхи,

С Вербным воскресеньем поздравляю сегодня

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