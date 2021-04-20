25 апреля христиане восточного обряда отмечают большое и светлый праздник — Вербное воскресенье , с которой приветствуют своих близких.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и коротких поздравлений, которые легко отправить смс-сообщением.Вербное воскресенье: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
Верба красна расцветает,
О Пасхе сообщает
И Спаситель под ноги
Стеле веточки пространные.
***
Бей, лоза, не обижай,
Всего хорошего желай,
Уже через неделю с нетерпением,
Пасхальных праздников жди!
***
Коснусь пушистым котиком сереньким,
Коснусь тебя легонько ивой,
Готовься встречать светлую Пасху,
Пасха идет к нам с тобой!
***
Воскресенье вербное к нам в гости пришла,
В то время, когда в зеленые одежды одиваються леса,
Расцвела ива, чтобы мы Иисуса встречали,
С пожеланиями любви и красоты!
И милость Божия нас коснется непременно,
Благословит Господь нам мать Украине,
Чтобы мы в радости и счастье долго жили,
Нам Матерь Божия даст всем здоровья и силы!
***
Господь нас всех благословит сегодня,
Крепким здоровьем, морем благ земных,
И веточки вербы как полотенца цветастые,
Христовы тихо стелются к ногам!
***
Расцвела во всей красе ивовая лоза,
Чтобы простелить тропу под ноги Христа,
За воскресенье чтобы встретить праздник Пасхи,
С Вербным воскресеньем поздравляю сегодня
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