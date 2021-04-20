12 апреля христиане восточного обряда будут отмечать Вербное воскресенье. В связи тем, что в Украине действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, Православная церковь Украины попросила верующих остаться в дома — для них будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В воскресенье, 12 апреля, в 10:00 начнется Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ. Онлайн трансляцию богослужения проведет «Первый национальный» (UA: Перший).

В 8:00 начнется богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Онлайн трансляцию будет вести 112.ua.

Вербное воскресенье отмечают также католики восточного обряда.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, о всех традициях Вербного воскресенья.

Также недавно мы писали, о том, что на пасхальные праздники церкви в Украине не будут закрывать на карантин в связи с пандемией коронавируса, однако количество людей на службах будет ограничено.

Кроме этого в министерстве внутренних дел Украины рассказали, как будут проводиться обряды освящения пасхальных корзин в условиях карантина на Пасху и назвали несколько сценариев.