Погода в Украине далеко не весенняя и в ближайшие дни потепления не прогнозируют — будут дожди и придет новое похолодание.

Своим прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра влажная воздушная масса охватит практически все области. Дожди будут идти с перерывами.

Температура воздуха попытается компенсировать сырость — в среду потеплеет до дневных 10-15 градусов, но на северо-востоке Украины только 8-12 градусов. Ночи остаются холодными.

Направление ветра — западный, небольшой/умеренный.

В Киеве завтра также прогнозируется дождь, а температура воздуха поднимется до 14 градусов.

Синоптик также предупреждает, что с пятницы в Украине снова начнет холодать, волна холодного воздуха сначала накроет запад и север.

Как сообщалось ранее, погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля — во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.