В Кремле жалуются, что Россию безосновательно обвиняют в любой хакерской атаке, там также призывают прекратить «массовый антироссийский психоз».

Такое заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — цитирует его агентство.

Он считает, что многие страны безосновательно обвиняют Москву в любой хакерской атаке: «Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем. Но мы остаемся открытыми к диалогу».

Одновременно с этим он жалуется на напряженность с целым рядом государств: «Действительно, между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности».

Песков также добавил, что Россия ощущает «недружественное воздействие, давление, попытки сдерживать».

Тем временем президента Украины Владимира Зеленского призывают разорвать дипломатические отношения с Россией, а также обратиться к НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной, противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса, Киев от нее отказался.