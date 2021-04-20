Депутаты от «Слуги народа» призвали разорвать дипломатические отношения с Россией.

Об этом в Facebook сообщает народный депутат Елизавета Богуцкая. По ее словам, этот призыв поддерживает далеко не вся фракция, а только ее маленькая часть.

По мнению депутатов, Украина должна воспринимать действия России как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии:

«Выражаем полную поддержку усилиям президента найти дипломатическое разрешение ситуации и реальный способ достижения мира и возвращения оккупированных территорий, а также выражаем благодарность международным посредникам за поддержку миролюбивых устремлений Украины».

Одновременно с этим Богуцкая пишет, что «действия России составляют экзистенциальную угрозу для Украины». По этой причине депутаты требуют от Зеленского, а также главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака:

разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией;

внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О территориальной обороне»;

провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать мероприятия по мобилизации;

безотлагательно обратиться к правительствам государств-подписантов Будапештского меморандума с просьбой отправить в Украину воинские контингенты для защиты от России.

По словам Богуцкой, нардепы предлагают обратиться к НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной, противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия стянула к границе с Украиной самую большую группу войск в современной истории.

А пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что решение России закрыть часть акватории Черного моря в США назвали кампанией по подрыву и дестабилизации Украины и «неспровоцированной эскалацией».

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных.