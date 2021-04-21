22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли, а по народному календарю Вадим Ключник. Также отмечается Света среды. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Международный день Матери-Земли

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о трудные задачи, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

Вадим Ключник

Святой Вадим, память которого отмечается в этот день архимандритом в Персии в 4 веке. По приказу правителя Вадима с семью учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким пыткам. Мученики выдержали четыре месяца пыток. Согласно житию, устойчивость Вадима и его учеников произвела большое впечатление на язычников, впоследствии многие из них приняли христианство. Среда, которая наступает после Пасхи называется Светлой. Света среды, как и Светлый понедельник или Светлый Вторник, имеет свои традиции.

Приметы 22 апреля

Не стоит шить, вязать, вышивать.

Не стоит также стирать руками.

Нельзя в этот день никого оскорблять и лгать.

Напомним, в первый день после Пасхи отмечают Поливальный понедельник. Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных. Неделя после Пасхи, который в этом году приходится на период с 3 по 9 мая, называется Светлая седмица или Светлый Пасхальная неделя. В настоящее время принято отдыхать, ходить в гости, поздравлять друг друга, говоря: «Христос Воскрес — Воистину Воскрес!». Светлый Вторник, 4 мая, как и все дни Светлой седмицы, имеет свои правила и запреты.