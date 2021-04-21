С 22 апреля Черновицкая область переходит из «красной» зоны адаптивного карантина в «желтую» зону ограничений.

Такое решение Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла на заседании в среду, 21 апреля, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», — пишет министр.

Напомним, карантинные ограничения «красной» зоны действовали в области еще с 27 февраля.

А с завтрашнего дня Черновицкая область присоединится к «желтым» Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областям.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до 30 июня — до этого времени точно в стране будет действовать адаптивный карантин.

А также, официально власти не планируют объявлять локдаун на Пасху, призывая к сознательности украинцев.