COVID-19 занял 4 место в рейтинге причин смерти украинцев. За два месяца 2021 года от инфекции скончались 6 936 украинцев. Зачастую украинцы умирают от болезней системы кровообращения и от рака.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным о смертности за январь-февраль 2021 года, в Украине уже умерли 109 112 человек, при этом только в феврале — 51 391.

Чаще всего украинцы умирают от болезней системы кровообращения (71 638 человек), в том числе от ишемической болезни сердца — 49 890 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) — 13 683 человек. Рак стал причиной смерти 11 702 граждан. Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1 030 человек (туберкулез — 485, СПИД — 363 украинца).

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 3 457 человек (грипп и пневмония- 2616 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 4 137 человек.



Тем временем в Израиле закрыли последние два больничных отделения для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Они работали в медцентрах в Хадере и Тверии. Отделения в больницах закрыли в связи с тем, что перестали поступать новые пациенты — уровень заражения COVID-19 в стране снизился до 0,3%.

Ранее врач пояснила, что если вы заболели COVID-19 после первой дозы вакцины, вторую нужно вводить обязательно, но только после полного выздоровления.