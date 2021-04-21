Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации до 30 июня — до этого времени точно в стране будет действовать адаптивный карантин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Режим чрезвычайной ситуации в первую очередь касается готовности органов власти противодействовать пандемии COVID-19.

Кроме того, он напоминает гражданам о необходимости соблюдать карантинные ограничения, особенно, в период майских праздников и Пасхи. В Кабинете министров напоминают, что массовые скопления людей могут привести к новой вспышке COVID-19.

Как сообщалось ранее, COVID-19 занял 4 место в рейтинге причин смерти украинцев. За два месяца 2021 года от инфекции скончались 6 936 украинцев. Зачастую украинцы умирают от болезней системы кровообращения и от рака.

Напомним, Пасху в этом году украинцы будут праздновать 2 мая. Традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Другими словам, снова будут столпотворения, которые в дальнейшем могут спровоцировать новую вспышку COVID-19. Зная это, некоторые чиновники заранее предупредили об ужесточении карантинных ограничений.