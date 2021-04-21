Четвертая волна COVID-19 в Украине ожидается осенью. Однако, новый рост количества больных начнется уже после майских праздников.

Такое мнение озвучил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает «Украина 24».

По его словам, через несколько недель в Украине вновь начнет рости количество больных COVID-19.

«Мы можем получить взрыв заболеваемости после майских праздников. Но, по моей логике, четвертая волна будет именно осенью. В чем самая большая проблема четвертой волны? Что традиционно осенью мы имеем очень много других вирусных заболеваний», — подчеркнул Радуцкий.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 12 162 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

А медики напомнили, что вероятность заразиться COVID-19 существует даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу.