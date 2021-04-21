24 апреля во православных христиан будет Лазарева суббота — суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. Дата праздника уникальна для каждого года. В 2021 году Лазарева суббота выпадает на 24 число.

НАРОДНАЯ ПРАВДА вспоминает, что Великий Пост в Лазареву субботу несколько упрощается, но при этом нельзя пренебрегать правилами: есть мясные продукты, пить молоко, употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Лазарева суббота — чего нельзя делать

В этот день православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

работать, в том числе: убирать, строить, шить, гладить, стирать;

заниматься рукоделием, делать что-то по городу;

ссориться и ругаться;

отказывать людям в просьбах;

употреблять спиртные напитки (за исключением небольшого количества вина, чтобы вспомнить и почтить Лазаря и Иисуса)

устраивать пиры;

топтать ногами крошки хлеба и другой пищи.

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Несмотря на запрет огородничества, считается, что посадить в Лазареву субботу горох — до отличного урожая. При этом, не стоит забывать о молитве «Отче наш», которую рекомендуется читать, держа в руках освященные ветки вербы.

В Лазареву субботу не поют полиелей, а зачитывают виршесловы непорочными потом поют тропари: «Благословен, Господи, научи меня оправданием твоим». Далее говорится седален, без Евангелие переходят на песни «Воскресение Христово видели». Не забывают и о Псалом 50 и о великой славословие. Проводится литургия Иоанна Златоуста, где пение Трисвятого заменяется на песню «Вы, во Христа крестившиеся во Христа облеклись».