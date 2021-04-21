В России 21 начались многочисленные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На данный момент уже известно о массовых задержаниях — правоохранители задержали более 300 человек в 48 городах.

Подробности передает «ОВД Инфо». Многие были задержаны еще до начала акции.

По состоянию на 19:00 больше всего задержанных в городе Кемерево — по крайней мере 36 человек. В Барнауле 33 человека задержаны, в Уфе — 32.

В Москве силовики задержали минимум 15 сторонников Навального. В Петербурге — 9 человек.

В большинстве городов сообщается об одиночных задержаниях. Среди обвинений, которые предъявляют российские правоохранители, организация митингов, а также обвинения в нецензурной брани в общественных местах.

А в Магадане при задержании мужчину ударили головой о машину, после чего повезли в травмпункт в сопровождении пяти росгвардейцев.

Как мы уже рассказывали ранее, 21 апреля по всей России проходят массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который продолжает голодать в тюрьме.

Как известно, политик отказывается от пищи с 31 марта, требуя допустить к нему врача.

Также мы сообщали, что Алексей Навальный, подозревает, что мог заразиться туберкулезом.