Если вы заболели COVID-19 после первой дозы вакцины, вторую нужно вводить обязательно, но только после полного выздоровления.

Об этом сообщила семейный врач Вера Олещенко, пишет Украина 24.

«В таких случаях нужно сразу после того, как выздоровели, вакцинироваться повторно, по всем рекомендациям ВОЗ. Это даст очень агрессивный и хороший иммунитет», — пояснила Олещенко.

Врач также добавила, что ВОЗ не рекомендует сдавать теста на антитела ни до, ни после вакцинации: «Если вы все-таки решили проверить действие, то нужно проверять на 30-40-й день после вакцинации. Но этого делать не нужно, первое введение вакцины может не дать ответа. Мы должны понимать, что вакцинация не является 100% защитой. Чтобы сберечь нервы и не расстраиваться, лучше не делать».

Напомним, в Евросоюзе выявили возможную связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных вакциной Johnson & Johnson.

Тем временем в Израиле закрыли последние два больничных отделения для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Они работали в медцентрах в Хадере и Тверии. Отделения в больницах закрыли в связи с тем, что перестали поступать новые пациенты — уровень заражения COVID-19 в стране снизился до 0,3%.