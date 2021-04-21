Во время антитеррористических учений в Харьковской области Служба безопасности Украины задержала автобусы с 60 «титушками», которые должны были создать «картинку» для российских СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Автобусы задержали на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. По информации силовиков, пассажиры автобусов — жители других регионов Украины.

В СБУ заявили, что группы направили в Харьков по заказу одной из пророссийских партий Украины. Они якобы должны были устроить протест в городе, а также «провоцировать общественное недовольство и массовые противоправные действия» во время заседания Харьковского горсовета:

«Указанные акции должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России «картинку» для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».

Напомним, Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных.

Как сообщалось ранее, СБУ проводит или еще проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей.