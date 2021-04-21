В первой половине месяца в Украине во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятные заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на прогноз Гидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах средних многолетних значений.

«Устойчивый переход средней суточной температуры через 15 градусов тепла, является климатическим показателем начала лета, происходит в южной половине страны — в первой половине, на остальной территории — во второй половине мая», — говорится в сообщении.

По данным наблюдений средняя месячная температура воздуха мая составило 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6 градусов мороза, местами в Сумской области и в горных районах 7-10 градусов мороза, на побережье морей 0-3 градусов тепла; абсолютный максимум — 31-37 градусов тепла, на юге и востоке страны местами до 38-39 градусов, в горных районах 22-30 градусов.

Средняя месячная количество осадков 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и Прикарпатье-85-148 мм.

Напомним, что в то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует , что первые числа мая Украина захватят дожди, но они будут недолговременными. Уже через несколько дней начнется настоящая летняя жара, а 8-10 мая столбики термометров поднимутся местами до 30 градусов.

«Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель — без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28 — 32 градусов», — прогнозирует синоптик.

Незначительный спад температуры до 27 градусов стоит ожидать Украинские только в середине месяца. После 20 мая столбики термометров опустятся до комфортных 23 — 25 градусов.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что погода в Украине 1 мая приготовила сюрприз в виде дождей с грозами, при этом будет достаточно тепло.