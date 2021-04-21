50% украинцев считают, что Россия стягивает военных к границе с Украиной, чтобы захватить большую часть Украины и Северо-Крымский канал, который обеспечит полуостров водой. При этом 45% респондентов считают реальной угрозой нападение России или введение российских войск на территорию Украины.

Как пишет УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж Маркетинг Групп».

По словам исполнительного директора UIF Вадима Денисенко, 28% опрошенных считают, что наращивание РФ войск — это торг российской власти за подачу воды в Крым.

Только 7% опрошенных убеждены, что реальной угрозы нет, а Россия демонстрирует «мышцы». Еще 3% респондентов отметили, что это попытка российских властей поднять свой рейтинг накануне парламентских выборов осенью. По мнению 5% опрошенных, это — ответ на санкции против украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Денисенко отметил, что в случае вторжения России в Украину, в победе Украины уверены 41% опрошенных, в поражении Украины убеждены — 20%.

По его словам, 31% респондентов считают, что будет длительный военный конфликт, в результате которого Россия потерпит поражение, 11% — будет молниеносное вторжение, в результате которого украинские войска будут разбиты, 10% — будет молниеносное вторжение, в результате которого российские войска будут разбиты. Еще 10% респондентов считают, что будет длительный военный конфликт, в результате которого Украина потерпит поражение.

Как сообщалось ранее, в России 23 апреля созывают Совет Федерации, который имеет только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Напомним, в 2014 году Совет Федерации уже разрешал использовать российские войска на территории Украины.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет готова к нападению на Украину через несколько недель, решится ли она на такой шаг, прогнозировать трудно.