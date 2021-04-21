Посевной календарь — специалисты озвучили удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2021 года.

НАРОДНАЯ ПРАВДА отмечает, что созревание раннего сорта моркови происходит через 8 недель. Это означает, что, если в открытый грунт семена были посеяны в первых числах мая, то урожай можно собирать уже с наступлением июля.

Сейчас дачники планируют весеннюю посадку корнеплода, и используют лунный посевной календарь для определения наиболее подходящих дней. Отметим, морковь растет под землей и посадку лучше планировать на дни убывающей Луне — под влиянием данной фазы жизненные соки будут идти в корень. Убывающая Луна благоприятно влияет на рост и развитие культур, дают плоды над землей.

Посевной календарь на май для моркови

Для посадки моркови точно не подходят холодные дни, время, когда почва не успел прогреться — придется долго ждать всходов, и растение будет плохо развиваться. Если температура воздуха стабильно выше 5 градусов тепла, то сажать морковь по лунному календарю рекомендуется:

1 — 5, 12, 19, 20 — 31 числа.

В июне красивыми днями для посадки будут 1 — 3, 9 — 11, 20 — 25 число.

Точно не подходят для посадки моркови 6 — 11, 13 — 18 мая. Проредить ее рекомендуется 1 — 15 июня, а убрать — в период 20 июля — 1 августа. На хранение морковь лучше выковать 17 — 19 сентября.

По народным приметам морковь высаживают:

23-го дня от начала цветения мать и мачехи;

при распускании березовых и смородиновый почек

в период цветения фиалок, орешника и форзиции.Чтобы морковь хорошо росла и дала неплохой урожай, рекомендуется учесть важные советы:

не сажать ее там, где растет петрушка, пастернак, укроп, сельдерей;

сеять на участках, граничащих с луком;

сеять на местах, где раньше росли огурцы, картофель, капуста, томаты;

НЕ удобрять почву свежим навозом;

сеять только влажные семена в сухую землю;

накрывать пленкой грядки, чтобы почва оставалась влажной.

При таких условиях входы появятся уже через 1.5 — 2 недели.

Когда в мае 2021 сеять другие овощные культуры

По лунному календарю благоприятными днями мая 2020 для посадки других овощных культур будут:

8 — 11, 20 число — картофеля, батата, топинамбура;

10, 11, 20 число — пастернака, свеклы;

8 — 11, 18 — 20 число — редиса, редьки, репы;

4 — 6, 10, 11, 20 число — сельдерея, петрушки;

6 — 11, 20 число — лука, чеснока;

26 23 — 26 29 — 31 число — лука на зелень

2, 3, 6, 25, 26, 29 — 31 число — лука порея;

5, 6, 23 — 26 число — томатов, физалиса;

5, 6, 25 — 27 число — любого перца, баклажан;

6, 8, 9, 23 — 27 число — огурцов;

5, 6, 25, 26 число — будь капусты;

5, 6, 23 — 27 число — кабачков, патиссонов, тыквы, бобовых;

4 — 6, 27 — 29 число — бахчевых, подсолнечника.

Работы в саду и огороде в мае 2021

2, 3, 7, 12 — 14, 17 — 19, 22 число — полоть, убирать сорняки;

2, 3, 7, 12 — 14, 17 — 19, 27 число — обрабатывать почву;

4 — 7, 11, 12, 15 — 17, 20 — 22, 25, 26 число — проращивать семена;

11, 12, 20, 21 число — пикировать рассаду;

4 — 7, 10 — 12, 15 — 17, 20, 25, 26 число — поливать;

1, 6, 7, 11, 12, 15 — 17, 20 — 22, 25, 26 число — подкармливать;

22 число — прищипывать и пасынковать, собирать урожай;

8 — 12, 17 — 19 число — обрезать и формировать;

18, 19, 22, 28 число — убирать на участке

7, 12 — 14, 31 число — собирать семена;

10 — 14, 26, 31 число — собирать лекарственные травы.

Какие дни в мае 2021 будут благоприятными для работы на огороде.