Стоимость растаможки «евроблях» в Украине снизилась за счет принятых Верховной Радой законов 4643-д и 4644-д. Правда, новшество касается тех водителей, что ввезли машины до 2021 года.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Так, уже известно, что для собственников «евроблях» отменили таможенный сбор (для всех остальных он составляет 10% от стоимости авто) и снизили акциз, изменив формулу расчета:

«За автомобиль Volkswagen Polo 2011 года выпуска с пробегом 179 тыс. км на польском сайте объявлений просят 5000 евро. Объем двигателя – 1198 куб. см, тип – бензин. По новой формуле акциз составит 300 евро – и никакого таможенного сбора. Но еще придется заплатить взнос 8500 грн (≈ 252 евро) при растаможивании – за освобождение от ответственности при нарушении транзитного режима или временного режима ввоза. Итого со взносом «льготник» заплатит около 552 евро. Тот, кто ввез автомобиль в этом году, заплатил бы по обычной ставке 450 евро акциза плюс 415 евро таможенного сбора. Итого – 865 долл», — приводит пример издание.

По льготным ставкам можно растаможить как легковые авто, так и грузовики весом до 3,5 тонны. Главное, чтобы на территорию Украины они были ввезли до 2021 года. Это должны быть не новые авто, а выпущенные до 2015 года.

При этом легковой автомобиль должен отвечать хотя бы экостандарту «Евро-2» (от 1997 г. в.), а вот грузовики – только «Евро-5» (от 2010 г. в.).

На таких условиях можно оформить только один автомобиль на одного человека.

Однако Михаил Катрук, сооснователь общественной организации «Доступное авто» Института исследований авторынка говорит, что закон сомнителен и выглядит скорее как желание частично закрыть эту проблемную тему:

«Все, кто соблюдает законодательство, под этот закон не попадают. Он исключительно для нарушителей таможенных правил, чьи авто на 31 декабря 2020 года находились в Украине. Но в силу того, как прописан закон, не факт, что все люди смогут им воспользоваться».

Он также обращает внимание на такой нюанс, льготный период будет действовать 180 дней, участникам боевых действий дали 270 дней (должны доказать, что находились на территории ООС более 90 дней). По мнению Катрука, не все смогут вложится в отведенные сроки.

Кроме того, есть еще некоторые проблемы, которые могут помещать растаможке. Так, чтобы пройти всю процедуру растаможивания, владелец авто должен снять машину с иностранной регистрации, а для этого нужно выехать за границу — из-за COVID-19 пересечение границы и работа госорганов ограничены и есть дополнительные требования.

Также у владельца «евробляхи» должен быть оригинал инвойса или купчей. Если украинец не владелец авто юридически, то придется искать владельца. Проблемы могут составлять автомобили с литовскими номерами. Эти авто массово оформлялись на фиктивные фирмы в Литве и передавались украинским покупателям по доверенности. Сейчас многих таких фирм уже не существует.

Как сообщалось ранее, Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты №4643-д и 4644-д, которые касаются доступного растаможивания транспортных средств.

Также сообщалось, что Верховная Рада одобрила за основу новый закон о растаможке «евроблях». «За» законопроект №4643-д проголосовали 259 парламентариев.