Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе шесть раз за сутки нарушили режим полного прекращения огня. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащих не пострадал.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Так, обстрелы боевиков были зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Пивденне, Шум, Первомайск. Противник открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе поселка Новгородское боевики стреляли из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.

Все факты нарушения перемирия зафиксированы и переданы представителям ОБСЕ.

Напомним, 19 апреля состоялись переговоры советников глав «нормандской четверки». Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ сами предложили встречу на оккупированном Донбассе представителям Украины.

А тем временем, контрразведка СБУ разоблачила боевика террористической организации «ДНР» на территории проведения ООС.