Кабинета министров опубликовал Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19. В документе можно увидеть, сколько и каких вакцин Украина планирует получить до 31 декабря 2021 года.

Подробности обнародовала пресс-служба Кабмина. Национальный план был утвержден правительством 12 апреля 2021 года.

Так, до конца 2021 года Украина получит 21 913 316 доз вакцины. За бюджетные средства закуплены 13 913 316 доз вакцин, а в пределах COVAX Украина должна получить 8 млн доз.

В апреле 2021 года еще ожидаются поставки вакцины 367 тысяч доз AstraZeneca. Таким образом, Украина получит 1 184 000 доз вакцины.

А в мае Минздрав рассчитывает получить еще 500 тысяч доз AstraZeneca и 1,5 млн доз препарата Sinovac. Вакцины от COVAX в следующем месяце не ожидают.

Остальные дозы закупленных вакцин Sinovac — 213 316 доз — Украина получит уже в июне.Также запланировано получение 500 тысяч доз AstraZeneca и 1 млн 409 тысяч AstraZeneca в рамках COVAX.

Следующая поставка вакцины Pfizer/BioNTech по COVAX запланирована на июль. Тогда в Украину прибудет 948 700 доз. Кроме того, за средства госбюджета получат 500 тысяч доз AstraZeneca.

На вторую половину 2021 года запланированы поставки американской вакцины Novavax. Минздрав планирует получать по 2 млн доз ежемесячно.

Также в рамках COVAX, согласно нацплану, запланировано по 1 031 660 доз AstraZeneca с августа по декабрь.

Примечательно, что поставки 10 млн доз Pfizer, которые ранее анонсировали представители власти, не указаны в Национальном плане.

Как мы уже рассказывали ранее, четвертая волна COVID-19 в Украине ожидается осенью. Однако, новый рост количества больных начнется уже после майских праздников.

А тем временем, в Евросоюзе выявили возможную связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных вакциной Johnson & Johnson.