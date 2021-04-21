Контрразведка СБУ разоблачила боевика террористической организации «ДНР» на территории проведения ООС.

Подробности обнародовала пресс-служба силового ведомства.

Как сообщается, пророссийский боевик планировал тайно посетить родственников, для этого он проник на подконтрольную украинской власти территорию, где его задержали оперативники СБУ.

Было установлено, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона. Также боевик сдал свои паспорта «ДНР» и РФ.

Боевик уже сотрудничает со следствием.

Он предоставил важные сведения об обстоятельствах российской вооруженной агрессии и по обеспечению подразделений «ДНР». Задержанный сообщил о роли кадровых военных РФ в боевых действиях на Донбассе и поставках военной техники.

https://www.youtube.com/watch?v=XgSEnjIyduA

Как мы уже рассказывали ранее, пророссийские террористы «ДНР» установили российский флаг на своих передовых позициях на оккупированном Донбассе.

Также напомним, что украинским военнослужащим запретили отвечать на провокации пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.