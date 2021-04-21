Пенсии в Украине с 1 мая автоматически проиндексируют. Речь идет об индексации, которая ожидалась еще в марте.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, размер минимальной пенсии будет повышен с 1,7 тыс. гривен до 2,1 тыс. гривен (до уровня прожиточного минимума).

При этом если после перерасчета уровень пенсии будет меньше 2,1 тыс. гривен, то таким лицам будут начислять доплату в размере недостающей суммы.

Пенсии в Украине — что нужно знать

Обязательным условием повышения пенсии до уровня прожиточного минимума будет наличие достаточного страхового стажа (для женщин не менее 30 лет, для мужчин — от 35 лет).

Для всех пенсионеров, у которых размер пенсии составляет более 2,1 тыс. гривен, индексацию проведут путем умножения на коэффициент 1,11.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, индексация не касается специальных пенсий, то есть пенсий судьям, прокурорам и так далее. Также не получат доплат пенсионеры, имеющие разного рода надбавки (за выслугу лет, льготный стаж и так далее). Не положены надбавки и работающим пенсионерам.

Отметим, согласно документу перерасчет пенсий будет происходить с коэффициентом 1,11. Предполагается, что такой перерасчет позволит увеличить пенсионные выплаты абсолютно всех получателей этих начислений на 100 гривен.