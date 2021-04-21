Украина начала переговоры о закупке вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 со странами Евросоюза.

Как сообщили в Минздраве, обсуждается дополнительный заказ вакцины AstraZeneca в объеме 1,2 млн доз.

По словам замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, для обеспечения страны вакцинами против COVID-19 было инициировано участие Украины в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

«Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель – осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca», – говорит Иващенко.

На сегодняшний день, передача так называемых «остаточных доз» в виде помощи другим государствам, например Украине, является предметом внутренней дискуссии каждой из них. Предварительно страны ЕС планировали начать процесс вакцинации одновременно, но не все они смогли обеспечить надлежащее количество вакцин вовремя.

Предполагается, что страна, которая согласится быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.

Как мы уже рассказывали ранее, МОЗ планирует вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения города Моршин Львовской области. Это должны сделать ориентировочно до 1 мая.

Тем временем, в Евросоюзе выявили возможную связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных вакциной Johnson & Johnson.