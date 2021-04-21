Украинцы стали конкурировать с жителями Сирии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Нигерии в десятке стран, граждане которых просят предоставить им убежище в странах Европейского союза.

Об этом свидетельствуют данные Европейского офиса поддержки убежища.

Украинцы подали намного больше заявлений о предоставлении убежища в феврале 2021 года по сравнению с январем. Впервые с 2016 года наша страна вошла в десятку стран, которые подали наибольшее количество запросов на предоставление права на убежище.

В феврале 2021 года в странах ЕС было подано около 38 300 заявок о предоставлении международной защиты. Хотя общий уровень был примерно стабильным по сравнению с последними месяцами, украинцы подали намного больше заявлений (на 72%), больше всего за четыре года и существенно больше, чем до вспышки COVID-19.

Летом 2021 года в условиях карантина лишь немногие страны будут открыты для украинцев. К сожалению, мир не может победить пандемию COVID-19.

Пенсии в Украине остаются ничтожными, несмотря на это, только каждый пятый украинец (18,8%) готов самостоятельно обеспечивать себе безбедную старость.