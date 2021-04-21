На официальном сайте Киевского городского совета зарегистрировали электронную петицию о переименовании станции метро «Героев Днепра» на «Героев УПА».

Автором петиции выступил Василий Бабич, который считает, что станция Оболонско-Теремковской линии метро названа в честь «устроенного российско-большевистскими оккупантами в 1943 году взятии Киева (освобождения города 6 ноября 1943, — ред.) и изгнания оттуда других оккупантов – немецко-нацистских».

«Операция с военной точки зрения была проведена абсолютно бездарно. Число жертв просто невероятное, и она была посвящена годовщине большевистского мятежа в Петербурге. В оформлении станции присутствует гвардейская лента, которая также печально известна, как колорадская. Ее использование в Украине после 2014 года является, по моему мнению, по меньшей мере неуместным», – отметил Бабич.

Петицию подписали 86 человек.

Как сообщалось ранее, Кремль продолжает кампанию «сталинизации» наименований населенных пунктов — вслед за переименованием Донецка в Сталино и Луганска — в Ворошиловград новое название получила и столица Южной Осетии — Цхинвал. Последний стал Сталиниром.