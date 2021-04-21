Ситуация с наращиванием Россией военной мощи на границах с Украиной, возможно, прояснится через несколько дней.

Такое заявление в комментарии «Апострофу» сделал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он отметил, что сегодня, 21 апреля, Путин обращается к нации, 22 апреля – он проведет встречу с Лукашенко, а на 23 апреля назначено чрезвычайное заседание Совета Федерации: «И это самое тревожное».

Пионтковский подчеркнул, что Совет Федерации не принимает никакие законы, а играет роль в двух случаях.

«Мы помним 1 марта 2014 года и решение Совфеда об «Использовании войск на иностранной территории» – так формулировалось вторжение в Украину. Эти два случая – это либо объявление войны, либо изменение государства, включение в него новых членов, как это было с Крымом», — добавил он.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объяснил Национальной службе новостей экстренное заседание Совета Федерации. У Совета Федерации только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Первое, по его мнению, маловероятно. Поэтому речь, скорее всего, идет о первых двух пунктах. Он также напомнил, что в 2014 году Совет Федерации уже разрешал использовать российские войска на территории Украины.

Как сообщалось ранее, в России уже не исключают широкомасштабной войны с Украиной. Так, депутат Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявляет, что нужно воевать за Донбасс.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет готова к нападению на Украину через несколько недель, решится ли она на такой шаг, прогнозировать трудно.