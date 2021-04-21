Закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее документ во втором чтении поддержала Верховная рада.

Подробности опубликованы на сайте Верховной рады.

«Возвращено с подписью от президента», — указано в сообщении.

Так, закон предусматривает конвертацию в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита.Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа, а кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Реструктуризация будет проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюты, установленным НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.

В документе также урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор из-за уступки права требования по обязательствам.

Ранее, в начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года.

Как мы уже рассказывали ранее, эксперты считают, что если президент не ветирует закон о реструктуризации валютных ипотек, Украине грозит новая волна «банкопада».

Также напомним, Кабмин утвердил постановление об ипотеке под 7% годовых. На таких условиях можно будет приобрести жилье, построенное не раньше 2015 года.