В Украине 22 апреля ожидается теплая погода, но с дождями.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха повысится до 12-18 градусов тепла, но придет очередная порция осадков. В западных, северных областях, в Винницкой области прогнозируют ливни и грозы. На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности.

На юге, востоке и в центре возможно появится солнце.

Ветер ожидается юго-западный, теплый, на западе и севере — порывистый.

В Киеве завтра тепло, до 15-18 градусов. Но при этом прогнозируется дождь и гроза.

Как сообщалось ранее, погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля — во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.