Вербное воскресенье , которое христиане восточного обряда празднуют 25 апреля, — большой праздник, с ним стоит поздравить своих родных. А тем, кто далеко, отправить смс-поздравления и открытку.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку коротких поздравлений и открыток.Вербное воскресенье: ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Пусть ива будет целебная,
Как оберег за образами,
Пусть навек пребудет с нами
Иисуса жертва бессмертна.
***
Верба красна расцветает,
О Пасхе сообщает
И Спаситель под ноги
Стеле веточки пространные.
***
Расцвела во всей красе ивовая лоза,
Чтобы простелить тропу под ноги Христа,
За воскресенье чтобы встретить праздник Пасхи,
С Вербным воскресеньем поздравляю сегодня!
***
Верба бьет, не я бью,
За неделю — Пасха!
уже недалеко
Красное яичко.
***
Лоза бьет, не я бью,
За неделю — Пасха!
Будь здоров, как вода,
И богатый, как земля.
***
Солнца лучик золотой
Иву нежно согревает.
С праздником вас поздравляю!
Счастья и любви желаю!
***
Господь нас всех благословит сегодня,
Крепким здоровьем, морем благ земных,
И веточки вербы как полотенца цветастые,
Христовы тихо стелются к ногам!
Читайте о целебных свойствах освященной вербы .