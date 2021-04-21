Вербное воскресенье , которое христиане восточного обряда празднуют 25 апреля, — большой праздник, с ним стоит поздравить своих родных. А тем, кто далеко, отправить смс-поздравления и открытку.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку коротких поздравлений и открыток.Вербное воскресенье: ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Пусть ива будет целебная,

Как оберег за образами,

Пусть навек пребудет с нами

Иисуса жертва бессмертна.

***

Верба красна расцветает,

О Пасхе сообщает

И Спаситель под ноги

Стеле веточки пространные.

***

Расцвела во всей красе ивовая лоза,

Чтобы простелить тропу под ноги Христа,

За воскресенье чтобы встретить праздник Пасхи,

С Вербным воскресеньем поздравляю сегодня!

***

Верба бьет, не я бью,

За неделю — Пасха!

уже недалеко

Красное яичко.

***

Лоза бьет, не я бью,

За неделю — Пасха!

Будь здоров, как вода,

И богатый, как земля.

***

Солнца лучик золотой

Иву нежно согревает.

С праздником вас поздравляю!

Счастья и любви желаю!

***

Господь нас всех благословит сегодня,

Крепким здоровьем, морем благ земных,

И веточки вербы как полотенца цветастые,

Христовы тихо стелются к ногам!

Читайте о целебных свойствах освященной вербы .