23 апреля в Украине отмечают день психолога. Также в этот день в разных странах отмечают: Всемирный день книги и авторского права День английского языка, День испанского языка, День защиты детей и Национального суверенитета в Турции, День Святого Георгия — День влюбленных в Испании, Первый день лета в Исландии. По народному календарю сегодня — Терентий бредовой. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Всеукраинский день психолога

В новом тысячелетии профессия психолога становится все более популярной. Люди совершенно разных сфер деятельности все чаще интересуются психологией, покупают книги и изучают самостоятельно азы науки. И все же в трудной ситуации мы все равно обращаемся за помощью к специалистам, и каждый психолог, консультирующий людей, берет на себя огромную ответственность. Ведь от его личного мастерства и знаний во многом зависит результат консультирования.

Терентий бредовые

В этот день православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, помпа, Африкан и другие. Они пострадали за веру в 249-251 годах. Считается, что в этот день солнце должно показываться в мареве — в тумане. Отсюда и появилось прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено туманом, то будет богатый урожай хлеба в этом году, а если небо оказывалось ясным — считается, что придется поле перепахивать и снова засевать. Напомним, психолог Мария Моря дала советы, как себя вести во время карантина через коронавирус.