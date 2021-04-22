Если вы уже устали от зимних апельсинов и мандаринов, мы расскажем вам о восьми самых полезных продуктах, которые смело можно есть ранней весной.Народная Правда рассказывает, какие продукты лучше всего не только подарят вам незабываемый вкус, а и принесут невероятно много пользы организму.

Спаржа

Именно весной она наиболее полезна. Существует белая и зеленая спаржа: белая выращивается под землей, поэтому содержит меньше полезных веществ, чем зеленый. В зеленой спаржи много витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов К и С. Для приготовления спаржи, достаточно зажарить ее пару минут на сковороде или запечь с оливковым маслом. В спаржи совсем немного калорий, поэтому она отлично подходит для диетического питания.

Брокколи

Еще один зеленый овощ, который поможет избавиться от скуки и поднимет настроение — брокколи. Она богата хлорофиллом, который превращается в растение с солнечной энергии, и микроэлементами: кальцием, магнием, цинком, марганцем и железом. Клетчатка в брокколи отлично очищает желудочно-кишечный тракт, выводит загрязнения из организма. Наиболее полезна брокколи, если приготовлена на пару.

Квашенная капуста

Квашеная капуста — настоящий «Суперфуд». Она содержит пребиотики (клетчатку) и пробиотики (полезные бактерии). Квашеная капуста повышает уровень витамина В. Это природное соединение поможет улучшить состояние при колитах, язве, воспалении кишечника, гастрите. Капуста полезна при проблемах с пищеварительной системой. Она отлично помогает при воспалительных процессах в животе.

Авокадо

Авокадо — рекордсмен среди фруктов по содержанию полезных жирных кислот. Мякоть авокадо содержит много витаминов Е, А, С, К и РР. Единственное ограничение — авокадо обязательно нужно есть спелым, иначе никакой пользы он не принесет. Спелый авокадо должен быть слегка мягким при нажатии на кожуру. С авокадо выходят идеальные бутерброды для перекуса: просто разомните спелый плод вилкой, смешайте с молотым перцем и соком лимона и намажьте пасту на хлеб, можно добавлять его в различные салаты.

Шпинат

Шпинат — классика здорового питания для жителей мегаполиса. Согласно природным циклам, вкусными листья шпината становятся уже в начале марта. Это невероятно полезную зелень сейчас можно найти в любом супермаркете. Шпинат богат витаминами А, Е, фолиевую кислоту, железо, а также аминокислоты, из которых строятся наши мышцы. Зеленый полосе со шпинатом и ягодами перед тренировкой зарядит энергией, а после поможет мышцам быстрее восстановиться.

Пророщенные семена

Пророщенные семена полезно в любое время года, а весной особенно: именно зародыш растения содержит максимальное количество полезных элементов. Проращивать самостоятельно можно гречку (нежареного, зеленый), сою, пшеницу, люцерну и другие злаки и зелень. Проростки хранятся всего пару дней, поэтому самый удобный вариант — проращивать понемногу, ровно столько, сколько сможете съесть.

Свекла

Свекла содержит почти полный спектр витаминов и минералов, йод, фолиевую, щавелевую и яблочную кислоты, аминокислоты и клетчатку. Вареную свеклу полезен для кишечника, печени и сердца. Сок сырой свеклы помогает при анемии и способствует кроветворению, а также препятствует развитию опухолей. Овощ богат полезными углеводы, поэтому его можно запекать или готовить на пару и подавать как гарнир.

Артишоки

Артишоков нет у широком доступе в Украине, хотя это очень полезный и вкусный овощ. Если все же найдете его, то покупайте не раздумывая, главное убедитесь, что он свежий. Эти симпатичные овощи очень полезны: они содержат органические кислоты, витамины, 20 различных минералов, хорошо усваиваются и не содержат лишних калорий. Антиоксиданты в артишоках оздоравливают организм, а клетчатка регулирует уровень сахара в крови и снижает холестерин. По вкусу артишок напоминает грецкий орех: его вкусно готовить на пару и подавать с оливковым маслом и приправами.