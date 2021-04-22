Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает местный телеканал ТА3.

«Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней», — заявил политик.

По словам словацкого премьера, перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, правительство тщательно изучило информацию спецслужб.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это, из Российской Федерации выслали 20 чешских дипломатов.

В то же время, МИД РФ утверждает, что обвинения Чехии в том, что за взрывом на складе боеприпасов стояли российские шпионские службы, являются необоснованными и абсурдными.

Также мы рассказывали, что ФСБ России 16 апреля задержала украинского консула Александра Сосонюка, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. В ФСБ обвинили дипломата в попытке «получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ»