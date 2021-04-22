НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает приготовить невероятно воздушные и вкусные пасхальные краффины по рецепту Лизы Глинской.
Кондитер предлагает 4 вида начинки для краффинив : орехи, мак, изюм, шоколад. Вам остается только выбрать, какой вкус будет вам по душе и начинайте готовить!для опары
Свежие дрожжи 15 г
Молоко 300 мл
Мука пшеничная 150 г
Сахар 20 гдля теста
Мука пшеничная 500 г
Сахар 100 г
Сливочное масло 200 г
Соль 5 г
Яйцо 100 гдля начинки
Грецкие орехи по вкусу
Изюм 200 г
Мак по вкусу
Шоколад по вкусу
Вода 100 мл
Сахар 100 г
рецепт приготовления
- Тщательно просеять муку, соедините теплое молоко с дрожжами. Добавьте в молоко растворите сахар и все ингредиенты.
- Добавьте муку, перемешайте массу до однородности и накройте пищевой пленкой. Поставьте опару в теплое место на несколько часов.
- Смешайте яйца с сахаром и солью. Тщательно перемешайте и добавьте опару.
- Просейте муку через сито, добавьте к яйцам и соедините с маслом. Замесите однородное тесто, накройте его полотенцем и поставьте в теплое место на час.
- Разделите тесто на 6 равных частей, сформируйте шарики и накройте их пищевой пленкой.
- Приготовьте сироп: смешайте горячую воду и сахар в кастрюле и перемешивать до полного растворения сахара. Изюм промойте. После того, как сироп немного остынет, добавьте в него изюм и выдержите их в нем несколько часов.
- Процедите изюм. Раскатайте тесто прямоугольником, размер 30 на 40 см, толщина примерно 3 мм, Смажьте поверхность теста сливочным маслом, выложите изюм (жареные орехи, мак или шоколад).
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте краффины 30-35 минут до готовности.
- По желанию присыпьте готовы пасхальные краффины сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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