НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает приготовить невероятно воздушные и вкусные пасхальные краффины по рецепту Лизы Глинской.

Кондитер предлагает 4 вида начинки для краффинив : орехи, мак, изюм, шоколад. Вам остается только выбрать, какой вкус будет вам по душе и начинайте готовить!для опары

Свежие дрожжи 15 г

Молоко 300 мл

Мука пшеничная 150 г

Сахар 20 гдля теста

Мука пшеничная 500 г

Сахар 100 г

Сливочное масло 200 г

Соль 5 г

Яйцо 100 гдля начинки

Грецкие орехи по вкусу

Изюм 200 г

Мак по вкусу

Шоколад по вкусу

Вода 100 мл

Сахар 100 г

рецепт приготовления Тщательно просеять муку, соедините теплое молоко с дрожжами. Добавьте в молоко растворите сахар и все ингредиенты. Добавьте муку, перемешайте массу до однородности и накройте пищевой пленкой. Поставьте опару в теплое место на несколько часов. Смешайте яйца с сахаром и солью. Тщательно перемешайте и добавьте опару. Просейте муку через сито, добавьте к яйцам и соедините с маслом. Замесите однородное тесто, накройте его полотенцем и поставьте в теплое место на час. Разделите тесто на 6 равных частей, сформируйте шарики и накройте их пищевой пленкой. Приготовьте сироп: смешайте горячую воду и сахар в кастрюле и перемешивать до полного растворения сахара. Изюм промойте. После того, как сироп немного остынет, добавьте в него изюм и выдержите их в нем несколько часов. Процедите изюм. Раскатайте тесто прямоугольником, размер 30 на 40 см, толщина примерно 3 мм, Смажьте поверхность теста сливочным маслом, выложите изюм (жареные орехи, мак или шоколад). Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте краффины 30-35 минут до готовности. По желанию присыпьте готовы пасхальные краффины сахарной пудрой. Приятного аппетита! Ранее мы рассказывали, что пасхальную корзину в Украине в этом году будет стоить примерно 660 гривен.