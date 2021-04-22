В Украине уже на следующей неделе могут существенно сократить список «красных» зон карантина.

Как сообщил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, из «красной» зоны могут исключить пять областей и Киев:

«На следующей неделе из «красной» зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев».

При этом, по его словам, Донецкая область может попасть в «красную» зону.

Как сообщалось ранее, часть вакцин AstraZeneca, которую завтра должны привезти из Южной Кореи, пойдет на вторую дозу для тех, кто ранее уже вакцинировался препаратом Covishield из Индии — эти препараты являются полностью взаимозаменяемыми.

Украина не будет страной, которая быстро победит COVID-19. В стране будут вводить один карантин за другим, пока врачи не вакцинируют большую половину населения. При этом развернуть масштабную вакцинацию в Украине нереально, ведь вакцину поставляют маленькими партиями и хаотично.