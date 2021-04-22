Зафиксировано резкое крепление гривны на межбанковском рынке на фоне новости об отводе российских войск от границы Украины.

Так, утром, 22 апреля, торговля безналичного рынка начиналась подорожанием американской валюты на 3 копейки — в диапазоне 28,06-28,12 грн/$.

Спрос на доллар был, но не сильно превышал предложение. Потому в течении часа после начала торгов, котировки отошли в область 28,055-27,075 грн/$. После обеда возобновились активные валютные покупки американской валюты, казначеи говорили о спросе на доллар со стороны иностранцев. Из-за них котировки вышли на 28,08-28,11 грн/$.

Но после новости об отводе войск РФ от границы Украины — началось снижение валютного спроса и укрепление гривны.

«К 15 часам котировки межбанка отошли на уровень 27,9150-27,98 грн/$. Объем торгов на площадке Bloomberg находится на уровне $108 млн. Рынок положительно отреагировал на новости», — поясняет финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Как мы уже рассказывали ранее, эксперты рассказали, как сохранить сбережения в условиях роста курса гривны.

Также напомним, пенсии судей в Украине с 1 января 2021 года увеличили еще на 9,4 тысяч гривен, в среднем они получают 77,3 тысяч. Одновременно с этим военным выплаты за этот же период повысили всего на 67 гривен — до 5,65 тысяч.