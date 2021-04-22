Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «нужно научиться дипломатично себя вести».

Такое заявление он сделал в ответ на слова Владимира Путина о том, что президенту Украину якобы стоило бы изначально вступить в переговоры по Донбассу с главами «ЛДНР», прежде чем предлагать там встретиться властям РФ.

«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому пора уже научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», — заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Путин и Лукашенко проводят в Москве двусторонние переговоры, в ходе которых обсуждаются перспективы развития Союзного государства России и Беларуси.

Ранее Лукашенко заявлял, что Владимир Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса, а Киев от нее якобы отказался.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский приветствовал решение властей РФ об отводе войск от украинских границ. Он считает, что это поможет существенно снизить градус военного напряжения.