Лунный календарь садовода и огородника (посевной) на май 2021 поможет вам выбрать благоприятные дни для проведения садово-огородных работ и определиться со сроками посадки овощных культур.

Фазы Луны в мае 2021

Убывающая Луна — с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая 2021

— с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая 2021 Новолуние — 11 мая 2021

— 11 мая 2021 Восходящий Луна — с 12 по 25 мая 2021

— с 12 по 25 мая 2021 Полнолуние — 26 мая 2021

Благоприятные дни для посева семян на рассаду.

Огурцы 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 25, 26 Томати- 4, 5, 6, 11, 12, 25, 26 Баклажани- 4, 5, 6, 11, 12, 25, 26 Редис, редька- 8, 9, 11, 5, 15, 16, 17 Перец солодкий- 6, 11, 12, 25, 26 Горький перец 6, 15, 16, 17, 25, 26 Лук 6, 8, 11, 12, 25, 26 Картопля- 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 26 Чеснок — 8, 11, 12 Морква- 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17 Капуста- 4, 5, 6, 25, 26 Зелень ризна- 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 25, 26 Благоприятные дни для посева и посадки цветов Однорични- 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 25, 26, 30, 31 Двухлетние и багаторични- 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 26, 6 Луковичные и бульбови- 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17

Благоприятные дни в мае 2021

Для посадки саженцев Плодовые дерева- 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27 Виноград- 6, 8, 9, 25, 26 Крыжовник, смородина 6, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26 Малина, ежевика — 6, 25, 26 Клубника, суниця- 6, 9, 10, 25, 26 Для укоренения черенков, прикапывание побегов Крыжовник, смородина 4, 5, 6, 8, 9, 30, 31 для прививки Плодовые дерева- 6, 8, 11, 12, 25, 26 Лунный посевной календарь на май 2020 рекомендациям на каждый день. Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказала по посевной календарь на май 2021: что и когда сажать. Напомним, ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, как звезды советуют Украинская бороться с коронавирусов, а также предусмотрел окончания эпидемии .