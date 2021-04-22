В Индии обнаружен новый штамм COVID-19, который уже прозвали «двойным мутантом». Этот штамм состоит из двух мутаций коронавируса, которые помогают ему крепиться к клеткам. Этот штамм уже сильно распространился в Индии.

Особую опасность этот штамм представляет для детей и молодых людей, а его симптомы отличаются от классических проявлений COVID-19, передает MedicForum.

Медики отмечают, что смертность от этого штамма не очень высокая, однако он способен вызывать у молодых людей очень тяжелые состояния, при которых госпитализация нужна обязательно.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн заявил, что индийский вариант обладает мутациями, которые позволяют ему ускользать от лучших нейтрализующих тел.

В Индии назвали основные симптомы этого штамма:

Тошнота

Боль в животе

Нарушение слуха

Рвота

Диарея

Кашель

Проявления на коже и в области рта

Отметим, в последнее время, в Индии ежедневно фиксируется более 200 тысяч инфицированных.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 16 235 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Также эксперты считают, что четвертая волна COVID-19 в Украине ожидается осенью. Однако, новый рост количества больных начнется уже после майских праздников.