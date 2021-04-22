Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о «красных линиях».

Глава украинского МИД считает, что в Кремле дали понять: они сами будут переходить «красные линии», но другим сделать это не позволят. Об этом он сказал в интервью Reuters.

«Я понял послание Путина так: «Мы (Россия, — ред.) будем переходить ваши «красные линии», но вам не разрешено переходить наши, и мы будем определять, где будут находиться наши «красные линии», – подчеркнул министр.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия даст асимметричный, быстрый и жесткий ответ тем, кто пересечет «красную черту», ​​которую РФ будет определять сама:

«Мы действительно хотим иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время… не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как равнодушие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже подорвать эти мосты, тот должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, которые угрожают главным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин 21 апреля выступил с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого заявил о двух покушениях на убийства — ликвидировать, по его словам, пытались бывшего президента Украины Виктора Януковича и нынешнего главу Беларуси Александра Лукашенко.

В России 23 апреля созывают Совет Федерации, который имеет только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Напомним, в 2014 году Совет Федерации уже разрешал использовать российские войска на территории Украины.