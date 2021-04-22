В Украине за неделю прививку против COVID-19 делают, в среднем, 0,2% населения. Этот показатель примерно в десять раз меньше, чем в европейских странах, где еженедельно прививают около 15 млн человек, что составляет 2% населения.

Такое заявление сделал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает УНИАН.

Как рассказал эксперт, в мире продолжает увеличиваться количество вакцинированных от COVID-19 людей. Так, за неделю прививается примерно 50-60 млн лиц — это чуть менее 1% всего населения в мире.

Лидер по количеству вакцинированных граждан — Израиль, также увеличивается количество привитых в Великобритании и ОАЭ.

«В Европе Великобритания является лидером по количеству введенных доз на 100 человек, по проценту провакцинированных одной дозой. Процент вакцинированных полностью с каждой неделей увеличивается», — добавил Ганиченко.

А в Украине, на сегодняшний день, вакцинировано 1,3% населения, на прошлой неделе этот показатель составлял 1,1%.

«В Украине добавляется процент вакцинированного населения относительно медленно. Если мы говорим о Европе — это в среднем прирост на 2% в неделю (около 15 млн человек), в Украине — это в десять раз меньше — 0,2% за неделю», — отметил аналитик.

Ганиченко отметил, что в Европе скорость вакцинации стабильно высокая. В европейских странах уэе 135 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

«Украина продолжает идти относительно постоянными темпами, они немного упали… Украина отстает в 23 раза от Великобритании», — добавил эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин опубликовал Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19. В документе можно увидеть, сколько и каких вакцин Украина планирует получить до 31 декабря 2021 года.

Также стало известно, что часть вакцин AstraZeneca, которую 23 апреля должны привезти из Южной Кореи, пойдет на вторую дозу для тех, кто ранее уже вакцинировался препаратом Covishield из Индии — эти препараты являются полностью взаимозаменяемыми.