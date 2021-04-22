2 мая в Украине будут отмечать Воскресение Христово — один из важнейших православных праздников. В этот день заканчивается Великий пост, христиане собираются в семейном кругу, накрывают богатые столы во главе которых всегда стоит пояса.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает простые рецепты пасхи, которые легко приготовить дома.

Классический рецепт пасхи

ингредиенты:

8-10 яиц;

0,5 л молока

75 г свежих или 10-15 г сухих дрожжей;

150 г сливочного масла;

500 г сахара,

1 пакетик ванильного сахара,

9 стаканов муки;

1,5 ч. Л. соли без верха

Процесс приготовления:

Опара — развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Перемешать смесь до консистенции густой сметаны и поставить подниматься в теплое место. Опара должна увеличиться примерно в три раза.

тесто:

Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и перемешать. Добавить муку и замесить некрутое тесто. Накрыть его и оставить в теплом месте. Когда объем теста увеличится в 2-3 раза, растопить масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать немного подойти. Формы для выпечки смазать маслом. Тесто нужно отрывать кусочками и наполнять форму только наполовину.

Накрыть формы полотенцем и дать подойти к краям. Поставить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. Проверить готовность кулича можно с помощью деревянной палочки. Украсить готовое изделие можно традиционной белковой или шоколадной глазурью.Диетическая творожная пасха для тех, кто худеет:

ингредиенты:

Сухой сыр любой жирности — 500 грамм;

Сметана 15% — 200 грамм;

Ряженка 4% — 100 мл;

Мед или сахар — 4 столовые ложки;

Любые сухофрукты;

Цедра лимона;

Ванильный экстракт или ванилин.

Способ приготовления:

Сухофрукты замочить в кипятке. Когда ягоды разбухнут, нарезать мелкими кусочками. Творог протереть через сито. Добавить сметану, мед, ряженку, ванильный экстракт, цедру лимона на терке и сухофрукты. Форму для кулича перевернуть, выстелить пищевой пленкой или марлей. Выложить в нее творожную смесь. Форму поставить в миску, куда будет стекать жидкость. Сверху прижать прессом и поставить в холодильник на 12:00. Убрать края пленки, перевернуть и украсить по вкусу.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что Украинская певица Тина Кароль поделилась рецептом творожной пасхи, доставшийся ей от мамы.

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